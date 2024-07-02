Затраты на отчетность по ТКС идут в расходы по УСН

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.04.2024 № 03-11-11/39438.
Расходы на оплату услуг по передаче отчетности в электронном виде по ТКС и настройке работы одного рабочего места могут быть включены в состав расходов по УСН на основании:
подп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК – почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи;
подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК – приобретение права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям).
При этом расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.
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