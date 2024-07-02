Затраты на отчетность по ТКС идут в расходы по УСН

Перечень расходов по УСН – закрытый. Для электронной отчетности по ТКС из этого перечня подходят два пункта.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.04.2024 № 03-11-11/39438.

Расходы на оплату услуг по передаче отчетности в электронном виде по ТКС и настройке работы одного рабочего места могут быть включены в состав расходов по УСН на основании:

подп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК – почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи;

подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК – приобретение права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям).

При этом расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены.

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