Новые регионы получат господдержку на развитие сельских территорий

Средства из федерального бюджета позволят аграриям создавать больше рабочих мест, развивать жилищное строительство, а также модернизировать инженерную и транспортную инфраструктуру в селах.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области будут получать субсидии из федерального бюджета на обустройство сельской местности. Деньги выделят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Также новые регионы получат господдержку на развитие жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры, на благоустройство общественных пространств в селе.

«Нужно, чтобы соответствующее финансирование для сельских территорий в этих четырех российских регионах было предусмотрено в федеральном бюджете и на будущий год в полной мере», — сказал Мишустин.

Решение о господдержке начнет мотивировать местных аграриев создавать больше рабочих мест.