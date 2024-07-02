Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

У инструкторов-проводников по сложным маршрутам появится нагрудный знак с QR-кодом, который позволит проверить, что специалист прошел аттестацию и готов сопровождать туристические группы.

С 1 июля 2024 года у туристов появилась возможность проверить уровень подготовки инструкторов-проводников с помощью QR-кода и единого реестра.

В реестр инструкторов-проводников можно попасть только после успешной аттестации в одной из спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. У них появится нагрудный знак с QR-кодом, который подтвердит, что специалист готов работать с туристами на сложном маршруте.

«С 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро и просто проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — сказала заместитель директора департамента Минэкономразвития Наталья Савельева.

Подтверждать свои знания инструкторы-проводники будут каждые пять лет. Также в КоАП готовятся поправки с административным наказанием для тех, кто нелегально водит туристов по опасным маршрутам.

Ранее мы писали, что власти повысили безопасность туристов.