Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

С 1 июля 2024 года у туристов появилась возможность проверить уровень подготовки инструкторов-проводников с помощью QR-кода и единого реестра.
В реестр инструкторов-проводников можно попасть только после успешной аттестации в одной из спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. У них появится нагрудный знак с QR-кодом, который подтвердит, что специалист готов работать с туристами на сложном маршруте.
«С 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро и просто проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — сказала заместитель директора департамента Минэкономразвития Наталья Савельева.
Подтверждать свои знания инструкторы-проводники будут каждые пять лет. Также в КоАП готовятся поправки с административным наказанием для тех, кто нелегально водит туристов по опасным маршрутам.
Ранее мы писали, что власти повысили безопасность туристов.
Начать дискуссию