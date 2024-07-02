₽ Заказать рекламу
Общество

Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

У инструкторов-проводников по сложным маршрутам появится нагрудный знак с QR-кодом, который позволит проверить, что специалист прошел аттестацию и готов сопровождать туристические группы.

С 1 июля 2024 года у туристов появилась возможность проверить уровень подготовки инструкторов-проводников с помощью QR-кода и единого реестра.

В реестр инструкторов-проводников можно попасть только после успешной аттестации в одной из спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма. У них появится нагрудный знак с QR-кодом, который подтвердит, что специалист готов работать с туристами на сложном маршруте.

«С 1 июля мы предоставим возможность туристу быстро и просто проверить квалификацию инструктора, чтобы отличить его от нелегального работника отрасли», — сказала заместитель директора департамента Минэкономразвития Наталья Савельева.

Подтверждать свои знания инструкторы-проводники будут каждые пять лет. Также в КоАП готовятся поправки с административным наказанием для тех, кто нелегально водит туристов по опасным маршрутам.

Ранее мы писали, что власти повысили безопасность туристов.

Начать дискуссию

IT-компании

Две IT-компании получили 90% всех субсидий

В 2023 году две IT-компании оформили льготные кредиты, на которые пришлось 90% от всех субсидий для отрасли.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

У инструкторов-проводников по сложным маршрутам появится нагрудный знак с QR-кодом, который позволит проверить, что специалист прошел аттестацию и готов сопровождать туристические группы.

Бесплатно с Банкротство

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Как оспорить сделки банкрота

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

В Госдуме заговорили о бесплатном жилье для молодых семей

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») считает, что основой молодежной политики должна быть статистика новых семей и рождаемости.

Маркетплейсы

СберМаркет теперь называется «Купер». Компания провела ребрендинг

Сервис по доставке сменил название и фирменный стиль, чтобы дистанцироваться от конкурентов и привлечь новых пользователей.

3
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: закончилась льготная ипотека на новостройки, за мат и клевету в домовом чате можно получить штраф, а Яндекс будет предлагать идеи для покупок

Подготовили обзор главных событий дня — 1 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Маркетплейсы

ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники

Летом 2023 года были приняты Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), чтобы в рамках саморегулирования стороны могли наладить отношения.

ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники
Инвестиции

Альфа-банк запустил инвестиционный торговый терминал для пользователей ПК

Теперь инвесторам не обязательно вести дела через мобильное приложение. У «Альфа-Инвестиции Онлайн» появилась версия для компьютеров.

3-НДФЛ

С 16 июля начнутся бездекларационные проверки 3-НДФЛ

2 мая завершилась декларационная кампания по сдаче 3-НДФЛ за 2023 год. Однако налоговики проводят камеральные проверки не только сданных 3-НДФЛ, но и не сданных.

Валерия Кобракова
Ведение бизнеса

Типовые настройки «Битрикс24» для бухгалтерской компании. Обзор для бухгалтера

Подготовила для вас список функций, которые обычно мы с командой настраиваем для бухгалтерских компаний.

Экономика России

Есть признаки, которые могут повлиять на снижение инфляции

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков заявил, что видит признаки для снижения инфляции.

Бухгалтеры

😱 ФНС чуть не довела бухгалтера до инфаркта!

Налоговики прислали компании требование по деятельности контрагентов, в адрес которых отправлялись платежи, а самих партнеров сняли с учета. Оказалось, что ФНС ошиблась и прислала неправильное требование.

1

Разборы законов

1 339
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Красный уголок бухгалтера

Может ли отец ребенка получить декретное пособие и продолжить работу?

Добрый день! Огромная просьба подскажите по декретным. Пришел сотрудник и говорит, что хочет пойти в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, при этом у него жена не работает и никогда не работала.

17
Efsol_1Ссервисы

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом

В современном бизнесе управление персоналом играет ключевую роль. От того, насколько эффективно организован процесс управления сотрудниками, зависит успех всей компании. Для облегчения этой задачи был создан сервис 1С:Кабинет Сотрудника. В данной статье мы рассмотрим его основные функции и возможности, а также приведем практические примеры использования.

Как 1С:Кабинет Сотрудника упрощает управление персоналом
Многодетные семьи

Многодетным семьям предложили бесплатное санаторно-курортное лечение

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести с 2025 года сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей.

Управление персоналом

Нанимать или взращивать? Разбираемся, откуда брать руководителей

Кадровый голод на рынке касается не только линейного персонала, но и топ-менеджеров с управленцами. Мало того что найти их непросто, они еще и стоят очень дорого. Давайте разбираться, когда наем руководителя со стороны оправдан, а когда лучше взрастить такого внутри компании.

Нанимать или взращивать? Разбираемся, откуда брать руководителей
1
Индексация пенсий

Депутаты хотят индексировать страховую пенсию в два этапа

Первая индексация будет проходить 1 февраля на уровень инфляции, а вторая — 1 апреля исходя из роста доходов Социального фонда.

DAS Group
Маркетплейсы

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты

Торговать на подобных площадках выгодно — если вы знаете все подводные камни такого сотрудничества и готовы при необходимости противостоять посягательствам на ваши права. Расскажем о наиболее распространенных рисках и возможных методах защиты.

Онлайн-платформы и маркетплейсы: юридические риски и аспекты защиты

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

Сервис «Клерка» с консультациями экспертов переехал на новую платформу

Теперь задать вопросы экспертам можно в новом разделе, а форум «Клерка» останется для общения и обмена мнениями.

Интересные материалы

Банки

С 1 июля Центробанк отменил мораторий на ограничение полной стоимости кредита

ЦБ простит банки, которые не соблюдали установленные ограничения для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.