Две IT-компании получили 90% всех субсидий

В 2023 году две IT-компании оформили льготные кредиты, на которые пришлось 90% от всех субсидий для отрасли.

В 2023 году на две компании из сферы IT пришлось 90% от всех субсидированных кредитов с господдержкой. На это было потрачено 5,2 млрд рублей.

Аудиторы Счетной палаты отметили концентрацию субсидий в двух компаниях, а также заявили о трудностях в оценке результатов их деятельности, на привлечение которой бизнес получил льготное финансирование. Об этом пишет Frank media со ссылкой на отчет Счетной палаты.

С 2022 года IT-компаниям доступен льготный кредит по ставке от 1 до 5% годовых. Получить можно от 5 млн до 5 млрд рублей на реализацию проектов, а также от 500 млн до 10 млрд рублей на выполнение программ.

Всего из федерального бюджета на поддержку IT-компаниям в 2023-2024 годах выделили 4 млрд рублей. Это позволит поддержать 150 проектов по цифровой трансформации.