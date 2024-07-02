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Вебинары для бухгалтеров

Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Больше всего налоговая реформа – 2025 касается налогоплательщиков на УСН. Изменения просто революционные и требуют пересмотра работы всех компаний. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы перестроить работу.

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Теперь они еще и являются плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Может лучше уже перейти на ОСНО? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся на вебинаре «Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?». Он состоится сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

  • Налоговая реформа: основные направления

  • УСН и НДС: новые правила работы.

  • Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

  • Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!

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Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Доводы в свою защиту после проверки, а также результаты проверки этих доводов

Пишем апелляционную жалобу. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части, а также выводы налоговиков и судов.

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вебинары для бухгалтеров

Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Больше всего налоговая реформа – 2025 касается налогоплательщиков на УСН. Изменения просто революционные и требуют пересмотра работы всех компаний. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы перестроить работу.

igotosochi
Инвестиции

Пенсионный криптофонд. Месяц 14

Вот и закончился очередной месяц моего криптопутешествия на криптоостров, в ходе которого  я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за июнь. Четырнадцать месяцев позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 14

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Банкротство юридических лиц

ФНС: предбанкротных компаний стало в два раза меньше

С мая 2024 года кредиторы могут инициировать банкротство должника при сумме долга от 2 млн рублей. Раньше этот порог составлял 300 тысяч.

Налоговая помощь
Судебная практика по налоговым спорам

Доверяют ли суды людям? На примере судебного решения

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happy@
Обзоры новостей

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Праздник у инспекций, проблемы у Хабиба, разъяснения Минфина в налоговом обзоре

Обзор налоговых событий в первый день июля 2024.

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Повышение связано в первую очередь с ростом стоимости на электронный носитель, который содержит загранпаспорт нового образца.

Обзоры для бухгалтера

В туалет по расписанию, ФНС доводит до ручки из-за ошибки и требует от ИП объяснений по переводу денег самому себе. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1714

Сегодня несколько новостей и один пост близко коснулись сложностей работы бухгалтером. То работодатели неадекватны, то налоговики ошибаются, а у тебя чуть не сердечный приступ, то количество отчетов отказываются сокращать. Еще расскажем, какие законы вступают в силу в июле, на какие ошибки в уведомлении обратить внимание и почему ФНС интересуют деньги ИП.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Банки

Приложения Альфа-банка снова работают

Клиенты не могли зайти в личные кабинеты из-за технических работ.

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Кабмин думает об отмене регулирования цен на газ внутри страны

Зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Юрий Станкевич (фракция «Единая Россия») сообщил, что в правительстве обсуждают отмену регулирования цен на газ внутри страны.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года.

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Общество

Инструкторов в сфере туризма будут проверять по QR-кодам

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Бесплатно с Банкротство

Как оспорить сделки банкрота

Разберем, какие рычаги воздействия имеют кредиторы на недобросовестного должника и как их применять.

Как оспорить сделки банкрота
Общество

В Госдуме заговорили о бесплатном жилье для молодых семей

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») считает, что основой молодежной политики должна быть статистика новых семей и рождаемости.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетплейсы

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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: закончилась льготная ипотека на новостройки, за мат и клевету в домовом чате можно получить штраф, а Яндекс будет предлагать идеи для покупок

Подготовили обзор главных событий дня — 1 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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