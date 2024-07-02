Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Теперь они еще и являются плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Может лучше уже перейти на ОСНО? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся на вебинаре «Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?». Он состоится сегодня в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Налоговая реформа: основные направления
УСН и НДС: новые правила работы.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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