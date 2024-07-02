Близится налоговая реформа-2025. Уже сегодня проверьте, под угрозой ли ваш бизнес!

Больше всего налоговая реформа – 2025 касается налогоплательщиков на УСН. Изменения просто революционные и требуют пересмотра работы всех компаний. Разберитесь, с чем придется столкнуться, чтобы перестроить работу.

Все налогоплательщики УСН в шоке от грядущих в 2025 году изменений. Теперь они еще и являются плательщиками НДС. Какие есть варианты уплаты НДС? Может лучше уже перейти на ОСНО? Как изменения влияют на бизнес и что с этим делать, разберемся на вебинаре «Налоговая реформа-2025: как на УСН платить НДС. Под угрозой ли ваш бизнес?». Он состоится сегодня в 11:00 мск!

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На вебинаре разберем:

Налоговая реформа: основные направления

УСН и НДС: новые правила работы.

Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

Как бизнесу работать в новых условиях?

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!