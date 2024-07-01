😱 ФНС чуть не довела бухгалтера до инфаркта!

Налоговики прислали компании требование по деятельности контрагентов, в адрес которых отправлялись платежи, а самих партнеров сняли с учета. Оказалось, что ФНС ошиблась и прислала неправильное требование.

В телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» попросили совет у коллег.

Компания получила от ФНС требование включить в состав внереализационных доходов сумму кредиторской задолженности в связи со снятием с учета контрагентов и истечением срока исковой давности. Контрагентов сняли с учета в налоговом органе, но они продолжали выставлять УПД, а компания оплачивала их товары.

Бухгалтер была шокирована, поскольку контрагенты подписывали акты сверки, а оплата перечислялась на расчетный счет. Все это ФНС должна была увидеть заранее.

Потом выяснилось, что налоговая направила неправильное требование. По одному контрагенту указали не тот ИНН, а по другому — не тот ОГРНИП.

«Налоговая не туда посмотрела, а у бухгалтера инфаркт, и директор при смерти», — пишут в комментариях к ситуации.

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