Налоговики требуют зарплатные налоги от ИП с зарплатным проектом без работников

Многие ИП переводят себе на карту деньги от бизнеса через зарплатный проект, чтобы сэкономить на банковской комиссии.
Наша подписчица в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» столкнулась с требованием от ИФНС по поводу зарплатного проекта. Налоговиков интересует, почему ИП переводит себе деньги таким способом и при этом сдает нулевые РСВ.
Между тем сам по себе факт применения зарплатного проекта не несет никаких рисков для ИП, если у него действительно нет работников.
При выводе денег через зарплатный проект Сбера надо использовать код 35, подсказывают коллеги.
Впрочем, даже если был другой код, эту выплату не переквалифицируют в зарплату. Платить зарплату ИП сам себе не может в принципе.
А вот нулевые РСВ сдавать не надо, пишут коллеги.
Такая обязанность предусмотрена только для организаций.
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