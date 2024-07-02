Налоговики требуют зарплатные налоги от ИП с зарплатным проектом без работников

Инспекторы заподозрили, что ИП, который применяет зарплатный проект, не платит зарплатные налоги за работников.

Многие ИП переводят себе на карту деньги от бизнеса через зарплатный проект, чтобы сэкономить на банковской комиссии.

Наша подписчица в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» столкнулась с требованием от ИФНС по поводу зарплатного проекта. Налоговиков интересует, почему ИП переводит себе деньги таким способом и при этом сдает нулевые РСВ.

Между тем сам по себе факт применения зарплатного проекта не несет никаких рисков для ИП, если у него действительно нет работников.

При выводе денег через зарплатный проект Сбера надо использовать код 35, подсказывают коллеги.

Впрочем, даже если был другой код, эту выплату не переквалифицируют в зарплату. Платить зарплату ИП сам себе не может в принципе.

А вот нулевые РСВ сдавать не надо, пишут коллеги.

Такая обязанность предусмотрена только для организаций.