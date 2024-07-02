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Экономика России

Кабмин думает об отмене регулирования цен на газ внутри страны

Зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат Юрий Станкевич (фракция «Единая Россия») сообщил, что в правительстве обсуждают отмену регулирования цен на газ внутри страны.

«В настоящее время опять по инициативе и заинтересованных компаний, здесь Минэнерго высказывает свою позицию вновь, возвращаемся к разговору: а нужны ли в принципе регулируемые цены на газ на внутреннем рынке? Потому что у любой палки два конца. С одной стороны, казалось бы, что доступный, не хочу говорить дешевый, но доступный энергетический ресурс предполагает высокий уровень конкурентоспособности наших компаний, которые, снижая свою себестоимость, имеют возможность продавать на зарубежной экспортной рынке продукцию с более высокой добавленной стоимостью», — отметил Станкевич.

Депутат сказал, что тот потенциал по снижению энергоемкости около 30%, который был еще в 2009 году, также закреплен на уровне документов и сохраняется и в 2023-2024 годах.

«То есть, по сути, мы топчемся на месте. Поэтому здесь нужно подходить очень аккуратно. Может быть, действительно, через ценообразование. Стимулировать потребителей, крупных промышленных потребителей к внедрению современных технологий, постепенно к сокращению объемов потребления первичного энергетического ресурса в расчете на выпуск одной единицы продукции.

Но с другой стороны, для населения, в данном случае позиция того комитета, который я представляю, Комитета по энергетике, она остается категоричной: для населения, для предприятий, которые занимаются производством электро- и теплоэнергии, поставляемой населению, цены на газ должны жестко регулироваться государством. И никаких вот изменений в этой части в настоящее время не предвидится», — заявил депутат.

Ранее мы писали, что на рынке газовых услуг наведут порядок. Обещают снижение расценок.

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Экономика России

Кабмин думает об отмене регулирования цен на газ внутри страны

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