На рынке газовых услуг наведут порядок. Обещают снижение расценок

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект с изменениями в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс.

Сенаторы и депутаты предлагают расширить список газораспределительных организаций, которые могут проводить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По мнению главы комитета ГД по энергетике, депутата Павла Завального (фракция «Единая Россия»), это позволит решить проблему удорожания данных услуг в регионах.

Коллизия возникла после вступления силу Федерального закона от 18.03.2023 № 71-ФЗ, по которому исключительным правом на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования в многоквартирных и жилых домах были наделены только газораспределительные организации (ГРО).

Как сообщил глава Александр Хинштейн, обслуживать газовое оборудование в домах теперь смогут не только монополисты, но и любые ГРО, имеющие соответствующие лицензии.

Законопроект уточняет полномочия Правительства РФ по установлению требований к лицам, осуществляющим не только техобслуживание, ремонт, техническое диагностирование ВДГО и ВКГО, но и его установку и замену.

«Законопроект позволит создать конкурентные условия между различными ГРО при обслуживании многоквартирных домов, а в части индивидуального жилищного строительства – между ГРО и специализированными организациями. Это поможет стабилизировать и снизить стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, повысить его качество и при этом обеспечить необходимый уровень безопасности газового оборудования в домах и квартирах наших граждан», — добавил Завальный.

Мы уже писали, что расценки на техобслуживание газового оборудования могут резко снизиться.

В случае принятия закон вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Ранее мы писали, что расценки на техобслуживание газового оборудования, возможно, будет устанавливать государство. Этого хотят регионы.