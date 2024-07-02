Власти пересмотрят условия предоставления IT-льгот

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил председателю Госдумы Вячеславу Володину скорректировать условия предоставления льгот IT-компаниям по налогу на прибыль.

Он предлагает применять льготу к части прибыли, не направленной на выплату дивидендов в 2024 году. Налоговые льготы получат компании, если их вложения в нематериальные активы и основные средства составили не меньше 30% от прибыли, на которую распространяется льгота. Об этом пишут «Ведомости».

Также преимущество получат фирмы, где средняя зарплата сотрудников не меньше 120% от среднего размера в IT-отрасли по региону.