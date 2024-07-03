Роскомнадзор заблокировал почти 34 тысячи фишинговых сайтов

Система «Антифишинг» с 2022 года выявила 215 тысяч мошеннических сайтов, которые подделывают инвестиционные площадки, ресурсы банков и интернет-магазинов.

В первом полугодии 2024 года Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам по решению суда и Генпрокуратуры.

В 2023 году РКН заблокировал 43,1 тыс. мошеннических ресурсов, в 2022 — 13,8 тыс. сайтов, а в 2021 году — 3,1 тыс. Об этом пишут «Ведомости».

В июне 2022 года начала работать система «Антифишинг». С момента ее запуска регулятор ограничил доступ к 215 тыс. подозрительных сайтов. Чаще всего такие ресурсы представляют собой фейковые инвестиционные площадки, интернет-магазины, банки, социальные сети и мессенджеры.