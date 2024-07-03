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Налог на прибыль

Российские компании заплатили налог на прибыль в 7,9 трлн рублей

Доходы компаний упали на 36%, а прибыль организаций выросла на 23% и составила 38,2 трлн рублей.

За 2023 год прибыль российских компаний выросла на 23% — до 38,2 трлн рублей. Тогда как доходы предприятий упали на 36% и составили 814 трлн рублей.

В качестве налога на прибыль бизнес заплатил 7,9 трлн рублей по ставке 20%. Из полученных доходов в федеральный бюджет поступает 3%, а остальное идет в региональные бюджеты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ФНС.

Снижение доходов объясняют тем, что из-за санкций компаниям приходится перестраивать логистические и производственные процессы.

«Поскольку инфраструктура экономических отношений бизнеса с дружественными странами не была достаточно развита, это потребовало построения новых торгово-финансовых связей в прошлом году», — сказал Равиль Ахмадеев из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По итогам 2023 года ВВП увеличился на 3,6%. Владимир Путин ожидает, что в первом полугодии 2024 года рост экономики России будет в районе 5%.

Сейчас готовится ко второму чтению законопроект с поправками в НК, по которым ставка по налогу на прибыль вырастет с 20 до 25%.

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