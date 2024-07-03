Расширена поддержка промышленных парков и технопарков

В России продолжается создание новых центров промышленного и технологического развития страны. Постановление 853, подписанное Михаилов Мишустиным:

расширило механизмы господдержки частных индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий;

распространило такую поддержку на предприятия в новых регионах.

Теперь управляющие компании таких парков смогут рассчитывать на частичное возмещение государством затрат на реиндустриализацию производственных мощностей – модернизацию, реконструкцию и создание объектов инфраструктуры на базе действующих промышленных предприятий.

Для привлечения частных инвесторов расширен механизм компенсации затрат предпринимателей на развитие промышленной инфраструктуры парков. Размер субсидии из федерального бюджета на эти цели — 99% от соответствующих расходов субъектов.

Документ позволяет предоставлять субсидии из федерального бюджета на создание объектов промышленной инфраструктуры в регионах, реализующих индивидуальные программы социально-экономического развития, включенных в перечень геостратегических территорий, и в моногородах. Это будет способствовать открытию новых рабочих мест.

«Важно продолжить активное развитие производственной инфраструктуры с учетом поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета», – подчеркнул Мишустин.

Справка: индустриальные парки, промтехнопарки и технопарки в сфере высоких технологий – это специальные площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок. На их территории создаются условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Ранее мы сообщали, что российскую промышленность поддержат дополнительно: новый закон.