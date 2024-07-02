За продажу квартиры по заниженной цене можно получить уголовное наказание

Налоговая реформа для компаний и ИП на УСН: что учесть при выборе режима и ставки НДС

Смотрите в шпаргалках, какие изменения в 2025 году ждут тех, кто решит применять УСН. Госдума уже одобрила законопроект № 639663-8 в первом чтении. Есть как выгодные для упрощенцев поправки, например увеличение лимитов для работы на УСН, так и не очень — введение НДС. На примерах мы показали, кому будет выгодна пониженная ставка НДС, а кому стандартная — 20%, а также рассказали, какие нюансы стоит учесть при налоговом планировании на следующий год.