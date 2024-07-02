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Уклонение от уплаты налогов

За продажу квартиры по заниженной цене можно получить уголовное наказание

Недобросовестных продавцов недвижимости могут привлечь к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Занижая стоимость жилья при продаже, они уменьшают налоговую базу по НДФЛ.

Продажа квартиры по низкой цене может грозить уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов.

«Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи является рискованным и незаконным действием, которое может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям», — заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Основная цель занижения стоимости при продаже жилья — уменьшить налоговые обязательства. Если ФНС обнаружит разницу между ценой покупки и продажи квартиры, продавца привлекут к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также сделку признают недействительной.

Комментарии

2
  • Евгений

    Ну это только про депутатские квартиры. На обычных на уголовку никак не влететь.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    а кто-то ещё удивляется почему цены на недвижимость растут!

    Вот, в частности, как раз из-за таких депутатов и растут!

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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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