За продажу квартиры по заниженной цене можно получить уголовное наказание

Продажа квартиры по низкой цене может грозить уголовной ответственностью за уклонение от уплаты налогов.
«Занижение стоимости недвижимости в договоре купли-продажи является рискованным и незаконным действием, которое может привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям», — заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Основная цель занижения стоимости при продаже жилья — уменьшить налоговые обязательства. Если ФНС обнаружит разницу между ценой покупки и продажи квартиры, продавца привлекут к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Также сделку признают недействительной.
Комментарии2
Ну это только про депутатские квартиры. На обычных на уголовку никак не влететь.
а кто-то ещё удивляется почему цены на недвижимость растут!
Вот, в частности, как раз из-за таких депутатов и растут!