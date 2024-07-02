Руководитель аппарата правительства: цель ФНС — цифровизация налогового администрирования

ФНС продолжит работу по внедрению удобных цифровых решений для уплаты и расчета налогов, получения вычетов. Сейчас личными кабинетами налогоплательщиков пользуются почти 55 млн человек.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко во время совещания с ФНС определил ключевые цели и задачи ведомства. Важным направлением работы будет цифровизация налогового администрирования.

Григоренко признал, что ФНС — лидер по внедрению инноваций и цифровых технологий среди государственных ведомств. Например, в 2024 году запустили сервис «Старт бизнеса онлайн», с помощью которого предприниматель сможет зарегистрировать свое дело, открыть счет в банке и удаленно получить электронную подпись. Об этом сказано на сайте кабмина.

Сейчас ФНС реализовала больше 70 интерактивных сервисов, которые упрощают уплату налогов. Личными кабинетами пользуются почти 55 млн налогоплательщиков. В них можно подавать электронные декларации и получать налоговые вычеты.

«Если раньше вычеты предоставлялись в течение четырех месяцев, то сегодня вычеты предоставляются в среднем в течение шести-семи дней. Это было сделано за счет очень серьезного анализа бизнес-процессов, за счет оптимизации процедур и коммуникации с плательщиками, чтобы работа была комфортной для обеих сторон», — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

Предприниматели в личных кабинетах могут получать справки об отсутствии долгов, отслеживать объем НДС, заявленный к возмещению. Всего за 2023 год бизнес вернул почти 5 трлн рублей НДС, в 2022 году эта сумма составляла 4,6 трлн рублей.

В 2023 году сократилось число выездных налоговых проверок с 10,2 тыс. до 5,4 тыс. С начала 2024 года снижение составило 28% и ожидается, что количество контрольных мероприятий продолжит сокращаться.

Недавно мы писали, что ФНС планирует отказаться от мелких электронных сервисов. Они будут добавлены в крупные продукты для налогового администрирования.