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При смене банковского счета сотрудник должен оповестить работодателя, а работодатель – СФР

Если сведения о застрахованных лицах для оплаты больничного меняются, сотрудник сообщает об этом работодателю, а работодатель передает новые сведения в СФР.

Причем срок для заявления сотрудника не регламентирован. В законе № 255-ФЗ сказано, что застрахованное лицо обязано своевременно извещать страхователя об изменении сведений. Точных сроков нет.

А вот страхователь обязан передать данные сведения в СФР в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их получения.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Сведения должны быть унифицированной формы.

Причем с 07.07.2024 действует новый бланк – из приказа СФР от 22.04.2024 № 643.

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