При смене банковского счета сотрудник должен оповестить работодателя, а работодатель – СФР

Причем срок для заявления сотрудника не регламентирован. В законе № 255-ФЗ сказано, что застрахованное лицо обязано своевременно извещать страхователя об изменении сведений. Точных сроков нет.
А вот страхователь обязан передать данные сведения в СФР в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их получения.
Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Сведения должны быть унифицированной формы.
Причем с 07.07.2024 действует новый бланк – из приказа СФР от 22.04.2024 № 643.
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