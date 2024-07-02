Налоговые поступления выросли на 32%

До конца 2024 года ФНС ожидает, что бюджет получит 52,5 трлн рублей.

С января по май 2024 года бюджетная система получила 22,3 трлн рублей налогов, что на 32% больше, чем за тот же период 2023 года.

Глава ФНС Даниил Егоров ожидает, что в 2024 году объем налоговых поступлений вырастет на 12% и достигнет 52,5 трлн рублей. Об этом пишут Известия.

Недавно мы писали, что с января по май 2024 года федеральный бюджет получил свыше 57 млрд рублей от НДФЛ, который заплатили обеспеченные россияне по ставке 15%.