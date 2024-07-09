Норма амортизации НМА после модернизации не меняется

Срок полезного использования нематериального актива компания определяет самостоятельно. Этот показатель нужен, чтобы определить норму амортизации.

Причем для ОС после модернизации и реконструкции срок полезного использования можно увеличить. Но для НМА такого правила нет.

При модернизации нематериального актива срок полезного использования не меняется.

Вместе с тем из-за модернизации меняется остаточная стоимость НМА, даже если она была нулевой.

После проведения модернизации НМА амортизацию начисляют по тем нормам, которые были определены при первоначальном включении этих НМА в определенную амортизационную группу.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.06.2024 № 07-01-09/53916.

Ведомство также напоминает, что все признаки НМА перечислены в ФСБУ 14/2022. Какие активы подходят под признаки НМА, мы рассказывали тут.

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