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Налоговые изменения 2025

Министр финансов: в поправках учли предложения бизнеса и парламентариев к налоговой реформе-2025

В текст закона с изменениями в НК не будут включать положения о федеральном налоговом вычете. Он будет оформлен в виде постановления Правительства.

Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал поправки в НК ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы. Ожидается, что они вступят в силу с 2025 года.

«Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие», — сказал Силуанов.

Федеральный налоговый вычет будет оформлен в виде постановления Правительства, а не в самом законе. Кабмин подготовит проект постановления до второго чтения законопроекта с налоговой реформой. Оно состоится 9 июля 2024 года.

Ранее мы писали, что Минфин сохранит уровень НДФЛ в Северных регионах.

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