₽ Заказать рекламу
УСН

Не все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС

Предполагалось, что применение УСН с 2025 года не будет освобождать от НДС. Эту норму изменили.

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.

Упрощенцы с доходами ниже 60 млн рублей не будут плательщиками НДС в принципе.

Планировали, что они должны подавать уведомление об освобождении от НДС по ст. 145 НК. Причем ФНС должна была обновить бланк этого уведомления.

Кто не подал уведомление, тот платит НДС.

Теперь от этой идеи отказались. Уведомление не нужно. Освобождение будет автоматическое.

При УСН с доходами до 60 млн рублей НДС не будет.

Порядок применения НДС при доходах свыше 60 млн рублей тоже уточнили, сообщает Минфин. Как именно – пока не известно. Когда поправки будут опубликованы, мы о них подробно расскажем.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С».

Вы научитесь комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ, формировать отчетность и успешно проходить проверки налоговиков.

При покупке курса «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» до 5 июля вы получите пакет из пяти персональных консультаций с экспертами «Клерка» в подарок!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 69% за 4 900 рублей вместо 15 950 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы на 40 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!

Начать дискуссию

Налоговые изменения 2025

Министр финансов: в поправках учли предложения бизнеса и парламентариев к налоговой реформе-2025

В текст закона с изменениями в НК не будут включать положения о федеральном налоговом вычете. Он будет оформлен в виде постановления Правительства.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Госпошлина

Минфин раскрыл ключевые изменения по госпошлине в НК с 2025 года

Правительство с учетом предложений Госдумы, Совета Федерации и бизнеса доработало ко второму чтению законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. В том числе нормы о государственной пошлине.

Налоговые изменения 2025

Бизнес с доходом до 60 млн рублей освободят от НДС автоматически

Согласно предыдущей версии законопроекта с налоговой реформой-2025, предприниматели должны самостоятельно подавать в ФНС уведомления о том, что им не нужно платить НДС. Ко второму чтению это изменилось. От НДС будут освобождать автоматически.

4

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Алексей Иванов
Обучение для бухгалтеров

Дневник продакта #4. Завершающий

Направления развития подписки Клерк.Премиум спланированы, но дальше продукт будет развиваться без меня. Рассказываю, почему я принял такое решение и как вижу дальнейшее развитие продукта.

Дневник продакта #4. Завершающий
1
УСН

Не все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС

Предполагалось, что применение УСН с 2025 года не будет освобождать от НДС. Эту норму изменили.

Акцизы

Изменения по акцизам-2025: о чем говорят поправки ко второму чтению

Правительство с учетом предложений Госдумы, Совета Федерации и бизнеса доработало ко второму чтению законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. В том числе в части акцизов.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Сбер запустит платежи по QR-кодам в других странах

Для оплаты покупок в Турции туристам достаточно выбрать систему Metropol Card, отсканировать QR и потом провести платеж по SberPay. Подобная система будет действовать и в других странах.

НДФЛ

Стандартный вычет применяют к зарплате без учета дивидендов

При расчете НДФЛ с дивидендов налоговые агенты не учитывают базу по зарплате. То есть 5-миллионный лимит считают отдельно по дивидендам, отдельно по зарплате.

Артем Денисов
Банкротство

Как в процедуре банкротства законно уменьшить сумму долгов. Судебная практика

Расскажем, как нашим юристам удалось убедить кредиторов в банкротстве заключить мировое соглашение со снижением суммы основного долга на 40%.

Налоговые изменения 2025

🔥 Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025

Кабмин сформировал поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы с 2025 года с учетом замечаний бизнес-сообщества и парламента.

17
Криптовалюта

РСПП придумал, как обойти запрет на оборот криптовалюты внутри РФ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается создать фонд с криптовалютой, добытой в России. Бизнес планирует вести расчеты с иностранными контрагентами через ЦФА, чтобы не нарушать закон о запрете оборота криптовалюты внутри страны.

Налоговые изменения 2025

📅 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок-2025 почти на неделю. А уже осенью может вернуть на доработку, считает юрист

Сейчас законодатели уже подготовили больше 200 поправок в НК для реформирования налоговой системы с 2025 года.

Разборы законов

1 340
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Бухгалтеры

«Клерк» раздает призы! 10 победителей получают Клерк.Премиум

Это просто праздник какой-то! Раздаем призы! Сегодня 10 пользователей получат доступ к месячной подписке Клерк.Премиум. Победители правильно ответили на сложные вопросы в тесте по бухгалтерской терминологии и теперь получают награду. Участвуйте в конкурсах и викторинах «Клерка», и вам тоже повезет!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
Онлайн-кассы

Кто может работать без кассы в 2024 году

Разбираемся, какие предприниматели в 2024 году вправе работать без кассы.

Кто может работать без кассы в 2024 году
SmartWidgets
Маркетинг

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж

98,9% покупателей читают отзывы до того, как совершить покупку — такой вывод сделали агентство Markway и сервис онлайн-опросов Anketolog.ru, когда в ноябре прошлого года провели исследование российских потребителей. Сегодня в маркетинге отзывы — это реальный инструмент, который помогает продавать. Разберем, как с ним работать.

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж
Дмитрий Желнин
Налог на имущество

Какой должна быть налоговая ставка для паркинга. Как убедить ФНС

Сегодня хочу ответить на вопрос подписчика, который затронул важную тему: как доказать налоговой, что ставка налога для помещения в офисном здании, которое фактически является подземной парковкой, должна быть такой же, как для гаражей и машиномест.

Обучение для бухгалтеров

Все изменения в бухотчетности в 2025 году уже в новом курсе «Клерка»

В 2025 году в силу вступит новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который сильно изменит правила работы с отчетностью. Подробно основные положения и нововведения разбираем на курсе вместе с нашими экспертами.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

5

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экономика России

Иностранный бизнес охотно платит за выход из России

Федеральный бюджет в первом полугодии получил от зарубежных компаний в 40 раз больше, чем планировалось.

Интересные материалы

Самозанятые

Узнайте, как минимизировать риски по работе с самозанятыми уже сегодня!

Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда.