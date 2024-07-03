Не все упрощенцы с 2025 года станут плательщиками НДС

Предполагалось, что применение УСН с 2025 года не будет освобождать от НДС. Эту норму изменили.

Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании налоговой системы. Текст поправок пока не опубликован, но краткий перечень есть на сайте Минфина.

Упрощенцы с доходами ниже 60 млн рублей не будут плательщиками НДС в принципе.

Планировали, что они должны подавать уведомление об освобождении от НДС по ст. 145 НК. Причем ФНС должна была обновить бланк этого уведомления.

Кто не подал уведомление, тот платит НДС.

Теперь от этой идеи отказались. Уведомление не нужно. Освобождение будет автоматическое.

При УСН с доходами до 60 млн рублей НДС не будет.

Порядок применения НДС при доходах свыше 60 млн рублей тоже уточнили, сообщает Минфин. Как именно – пока не известно. Когда поправки будут опубликованы, мы о них подробно расскажем.

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