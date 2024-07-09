У IT-компаний будет пониженная ставка по налогу на прибыль до 2030 года

Бизнесу, который тратит средства на покупку российского софта, дадут повышенный коэффициент к расходам, чтобы уменьшить базу по налогу на прибыль.

Кабмин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании налоговой системы РФ с 2025 года. Об этом сказано на сайте Минфина.

До 2030 года IT-компании имеют право применять пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5%. Напомним, до конца 2024 года IT-компании применяют ставку 0%. Налоговые льготы айти-бизнеса мы разбирали здесь.

Также они смогут сохранить налоговые льготы при реорганизации бизнеса в форме выделения. Сейчас льготы есть только в случае реорганизации в форме преобразования.

Предприятия из сферы радиоэлектронной промышленности получат больше возможностей для применения пониженных тарифов страховых взносов.

Бизнес, который тратит деньги на покупку российских программ для ЭВМ, сможет применять повышенный коэффициент 2 к расходам на право пользования софтом. Такой подход позволит уменьшить сумму налога на прибыль.

Региональные власти в 2025-2030 годах смогут устанавливать пониженные ставки налога на прибыль, который платят малые технологические компании в бюджет региона.

Кроме того, будут сняты ограничения по видам НИОКР — чтобы предприятия могли применять повышающий коэффициент к большому числу расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.