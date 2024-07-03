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Интернет и IT

ФАС запретила мобильным операторам брать дополнительную плату за роуминг в Крыму

У операторов есть все экономические условия, чтобы не взимать с абонентов плату за роуминг в Крыму и Севастополе.

Федеральная антимонопольная служба предупредила мобильных операторов МТС, Мегафон и Билайн, чтобы они не удерживали дополнительную плату при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

«Учитывая, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», — сказано на сайте ФАС.

С 1 января 2024 года власти создали для операторов нужные экономические условия, которые позволяют не взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Все тарифы должны быть на уровне домашнего региона.

Комментарии

1
  • Ирина

    ФАС может запретить что угодно и кому угодно, но кто ж её послушает?

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ФАС запретила мобильным операторам брать дополнительную плату за роуминг в Крыму

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