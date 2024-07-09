Как избежать рисков при работе с самозанятыми? Подробная инструкция в новом курсе «Клерка»

С 1 марта 2024 года контроль за сделками между организациями и самозанятыми стал строже. За подмену трудовых договоров договорами ГПХ компаниям грозят штрафы. Законно сотрудничать с самозанятыми, оформлять отношения и платить налоги научим на курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

В сотрудничестве с самозанятыми для организаций есть множество плюсов: нет необходимости платить взносы, упрощенный документооборот, снижение кадровых расходов и т. д. Именно по этой причине такие договоры вызывают особый интерес у налоговой.

С марта 2024 года начали работу межведомственные комиссии при участии Минтруда и ФНС. Пошла тотальная проверка компаний, которые работают с самозанятыми. Главная цель скрининга — выявление подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, неуплаты НДФЛ и взносов. Если неправильно выстроить отношения с исполнителями, неверно и не в полном объеме оформить документы, то вам грозят доначисления, штрафы, а исполнителей обяжут оформить по трудовым договорам. Компаниям приходится доказывать правомерность сотрудничества с самозанятыми.

Продолжить работать с самозанятыми без рисков и опасений и спокойно проходить любые проверки можно, разобравшись во всех нюансах оформления отношений и выплат таким специалистам.

Расскажем вам обо всех правилах сотрудничества с самозанятыми, поделимся лайфкахами и реальными примерами на новом курсе «Работа бизнеса с самозанятыми-2024: мониторинг Минтруда».

На курсе вы узнаете критерии проверок, опасные признаки работы с самозанятыми и сможете их исключить, научитесь оформлять документы при сотрудничестве и заранее исправите ошибки, не дожидаясь проверяющих.

После прохождения курса вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

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