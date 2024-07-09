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Общество

Роскосмос: у космического туризма большие перспективы

В Госдуме прошел правительственный час с участием гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова о мерах по модернизации и развитию российской космической отрасли.

Туризм имеет большие перспективы в космической сфере, заявил генеральный директор АО «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

Он отметил, что на сегодня на территории Космодрома Восточный 38 предприятий занимаются туристической деятельностью и 40 на Байконуре.

«Для этого мы сделали логистику, доступную по Космодрому Восточный, для этого мы создаем необходимую базу. Но, естественно, перспективы развития этого имеют еще очень большие-большие шаги», — добавил Нестечук.

Также он сообщил, что Восточный ежемесячно посещают 1000-2000 туристов.

«Причем это не только пусковой период, это и межпусковые периоды. И в этом тоже есть рост. Что касается Байконура, там 800-700 человек приезжает. Что касается пусковых программ, особенно пилотируемых, порой доходят до 2500, в том числе и иностранные туристы приезжают», — добавил глава ЦЭНКИ.

Ранее мы писали, что инвестиции в космические объекты пропишут в законе.

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Общество

Роскосмос: у космического туризма большие перспективы

В Госдуме прошел правительственный час с участием гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова о мерах по модернизации и развитию российской космической отрасли.

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