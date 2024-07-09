Частные дома разрешат строить с использованием эксроу-счетов

Госдума приняла во втором и третьем чтении разработанный Правительством закон об использовании эскроу-счетов для финансирования индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Сегодня эскроу-счета применяют только при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков.

По новому закону при наличии в собственности, аренде или безвозмездном пользовании земельного участка любой гражданин может стать застройщиком.

Он сможет выбрать домокомплект — совокупность конструкций, деталей, изделий и материалов, произведенных заводским способом. После покупки его устанавливает подрядчик, который также проходит специальную регистрацию в информационной системе жилищного строительства.

В базе данных будут данные о руководстве, домокомплектах, стоимости и сроках работ, а также уполномоченном банке, в котором должен быть открыт счет эскроу.

Еще один правительственный закон, принятый ГД, предусматривает страхование денежных средств, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам строительного подряда — в размере до 10 млн рублей. Это сделано по аналогии со счетами для расчетов по договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве,

Об закона вступают в силу с 1 марта 2025 года.