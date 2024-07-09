Госдума: цены на продукты питания и предметы первой необходимости могут снизиться

Согласно предлагаемым депутатами изменениям в закон об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ, они обяжут торговые сети согласовывать с поставщиками объемы продукции для закупки и отправки в магазины.

Таким образом, у них больше не будет необходимости закладывать в цену продукции надбавки за свои возможные убытки.

Сейчас торговые сети могут в одностороннем порядке запросить у поставщиков тот объем продукции, который им нужен. Такое требование часто прописано в типовых договорах. За невыполнение заявок поставщикам угрожают штрафы.

«При этом торговые сети не гарантируют выборку и оплату определенного объема товара. Все риски, связанные с изменением спроса, возлагаются на поставщиков. Они должны быть готовы поставить максимальные объемы продукции, даже если это обернется убытками. Ситуация особенно чувствительна для производителей быстропортящихся продуктов питания. Многие поставщики вынуждены закладывать эти риски в стоимость продукции. Кроме того, многие малые и средние предприниматели не могут пойти на эти условия, что ведет к монополизации рынка крупными поставщиками. В результате этого тоже могут вырасти цены. В конечном счете страдают граждане», — объясняет Телеграм-канал Госдумы.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

А вы верите в полноценную реализацию целей этого законопроекта?