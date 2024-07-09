Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет

За тот год, когда автомобиль поставлен на учет или снят с учета, транспортный налог считают с учетом коэффициента.

Его определяют так: отношение числа полных месяцев, в течение которых авто было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в году.

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39014.

Смотрите в нашей таблице, как учитывают неполные месяцы, в которых была регистрация.

Ситуация Как учитывают месяц Автомобиль поставлен на учет до 15 числа месяца Этот месяц принимается за полный Автомобиль поставлен на учет после 15 числа месяца Этот месяц не учитывается Автомобиль снят с учета до 15 числа месяца Этот месяц принимается за полный Автомобиль снят с учета после 15 числа месяца Этот месяц принимается за полный Автомобиль поставлен на учет после 15 числа месяца, а снят с учета до 15 числа следующего месяца Оба месяца не учитываются. Налога не будет

Таким образом, регистрация авто в ГАИ после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог. Такую ситуацию Минфин разъяснял в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39012.

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