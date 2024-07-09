₽ Заказать рекламу
Транспортный налог

Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет

За тот год, когда автомобиль поставлен на учет или снят с учета, транспортный налог считают с учетом коэффициента.

Его определяют так: отношение числа полных месяцев, в течение которых авто было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в году.

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39014.

Смотрите в нашей таблице, как учитывают неполные месяцы, в которых была регистрация.

Ситуация

Как учитывают месяц

Автомобиль поставлен на учет до 15 числа месяца

Этот месяц принимается за полный

Автомобиль поставлен на учет после 15 числа месяца

Этот месяц не учитывается

Автомобиль снят с учета до 15 числа месяца

Этот месяц принимается за полный

Автомобиль снят с учета после 15 числа месяца

Этот месяц принимается за полный

Автомобиль поставлен на учет после 15 числа месяца, а снят с учета до 15 числа следующего месяца

Оба месяца не учитываются. Налога не будет

Таким образом, регистрация авто в ГАИ после 15 числа одного месяца и снятие с учета до 15 числа другого месяца дает право не платить транспортный налог. Такую ситуацию Минфин разъяснял в письме от 25.04.2024 № 03-05-06-04/39012.

Подробнее о том, как рассчитывать и уплачивать транспортный налог, расскажем на онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Сможете правильно формировать налоговые базы и сдавать отчеты по каждому налогу, работать по новым ФСБУ без претензий и штрафов от налоговой.

При покупке курса «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» до 5 июля вы получите пакет из пяти персональных консультаций с экспертами «Клерка» в подарок!

Сейчас вы можете купить онлайн-курс со скидкой 69% за 4 900 рублей вместо 15 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 72 ак. часа.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».

Начать дискуссию

Счета-фактуры

Экспедитор на УСН выставляет клиентам счета-фактуры от своего имени и регистрирует их в журнале

Упрощенцы, которые ведут деятельность в интересах другого лица на основе договоров транспортной экспедиции, обязаны вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Транспортный налог

🚤 За моторную лодку надо платить транспортный налог

Объектом обложения транспортным налогом признаются в том числе яхты, парусные суда, катера, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие зарегистрированные водные транспортные средства.

Трудовые отношения

Госдума ужесточит контроль за соблюдением трудового законодательства

Чтобы лучше защитить трудовые права работников, депутаты предложат поправки в ТК. Они усилят госконтроль за соблюдением работодателями законодательства.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

☔ За опоздания на работу из-за плохой погоды не будут наказывать. Законопроект оценивает эксперт по трудовому праву

Если ураган или жара помешали сотруднику вовремя добраться до работы, выговор за это он не получит. И уволить по этой причине не смогут.

2
Права потребителей

Требования к доставке готовой еды могут стандартизировать

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов (депутат фракции «Единая Россия»). заявил, что в России необходимо стандартизировать требования к доставке готовой еды.

Клерк
Маркетплейсы

Кто сдает отчетность в ФТС, дата получения дохода на УСН, декомпенсация в бухучете: три важных вопроса при работе с маркетплейсами

Сделали подборку важных вопросов по работе с маркетплейсами, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями экспертов Клерк.Консультаций.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Вклады

Минфин определил налоговые льготы по долгосрочным вкладам

Власти устранили налоговую коллизию, которая снижала доходность долгосрочных депозитов.

Транспортный налог

Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет

За тот год, когда автомобиль поставлен на учет или снят с учета, транспортный налог считают с учетом коэффициента.

Экономика России

Центробанк в июле может повысить ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании обсудит целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18%.

Банки

Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

У «Эйч-эс-би-си банка» изменения в ЕГРЮЛ. Теперь организация носит название «Хвоя банк».

Трудовые проверки

Опубликован перечень работодателей, которым в 2025 году грозят трудовые проверки

Разместили перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.

НДФЛ

Как бухгалтеру работать с новой прогрессивной шкалой НДФЛ в 2025 году

Масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронут не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях.

Разборы законов

1 341
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
RG-Soft

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 

Облачная 1С удобна, но перед переходом на нее нужно взвесить «за» и «против» и выбрать версию, которая будет удовлетворять потребностям бизнеса без лишних трат.

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 
Подотчет, командировки

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт

Для оплаты представительских, командировочных и других расходов удобнее выдать работникам корпоративные карты, чем каждый раз оформлять наличные деньги под отчет. У таких расчетов есть особенности. Рассказываем, как оформить расходы, оплаченные корпоративной картой и отразить их в бухгалтерском и налоговом учетах.

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт
Нематериальные активы

Норма амортизации НМА после модернизации не меняется

Срок полезного использования нематериального актива компания определяет самостоятельно. Этот показатель нужен, чтобы определить норму амортизации.

УСН

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎

Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎
Страховые взносы

Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник

У председателя совета многоквартирного дома (МКД) – трудовые отношения с жильцами. И при этом такие отношения еще и по типу агентских. Поэтому нужно платить НДФЛ и взносы, а НПД — нельзя.

2
Контур Норматив

Справочный сервис Контур.Норматив теперь доступен только клиентам Контур.Экстерна

Сначала сервис отчетности Контур.Экстерн позволял вести учет и сдавать отчетность, а теперь у клиентов Экстерна есть эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе Контур.Норматив.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Ольга Кондакова
Маркетинг

6 ошибок в маркетинговых стратегиях, при продвижении своих услуг

Незнание и непонимание базовых принципов маркетинга приводит к ошибкам при попытках самостоятельного продвижения. В этой статье рассказываю о 6 основных ошибках, которые совершают юристы при продвижении своих услуг.

Интересные материалы

Бесплатно с НДФЛ

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению 

Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению 