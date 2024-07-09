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ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

МВД предложило внести изменения в законы о въезде и выезде и о гражданстве

В МВД подготовили законопроект, который наделяет ФСБ и МИД РФ правом изымать внутренние паспорта, пишет «Российская газета». Кроме того, документ внесет уточнения в порядок изъятия загранпаспортов за рубежом.

Как рассказала РГ замначальника Управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России Екатерина Сизова, паспорта будут изыматься в случаях, когда «выявляется использование гражданами недействительных паспортов».

В качестве оснований для изъятия паспорта предлагается считать: внесение непредусмотренных сведений, отметок и записей (например, отметка о пересечении границы во внутреннем паспорте, рисунок, отметка о владении животным).

Сизова также дала подробное объяснение, что будет пониматься под рисунком – «намеренно выполненное в паспорте с использованием графических средств изображение»:

«Случайный след или развод от ручки не является рисунком. Смайлик же, наоборот, может быть расценен в качестве такового».

Законопроектом предлагается предусмотреть изъятие внутреннего паспорта, предъявленного для удостоверения личности лицом, не являющимся его владельцем.

Полномочия по изъятию российских паспортов получат пограничники (входят в ФСБ) и диппредставительства России за рубежом.

Сизова уточнила, что законопроект коснется как внутренних, так и заграничных паспортов. По загранпаспортам будет прописана «возможность получить документ для возвращения на территорию России», уточнила она.

После изъятия паспортов граждане РФ будут получать временный документ, удостоверяющий личность, который будет давать им право на въезд в Россию.

Новый законопроект может коснутся тех, кто въезжал по внутренним паспортам в некоторые страны бывшего СССР. «Бывали случаи, когда пограничники в Казахстане или Армении ставили штамп во внутренний паспорт, хотя и не должны», – сообщил юрист одной из правозащитных организаций.

  • В декабре 2023 года вступил в силу закон, где дополнен перечень оснований для признания паспортов недействительными. На границе уже начали изымать документы с ошибками и опечатками.

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ФСБ получит право отбирать не только заграничные, но и внутренние паспорта россиян

МВД предложило внести изменения в законы о въезде и выезде и о гражданстве

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