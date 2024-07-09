Доходы от приватизации предприятий превысили 11 млрд рублей

Годовой план по продаже государственного имущества перевыполнили в 10 раз за полгода.

За шесть месяцев 2024 года бюджет получил от приватизации 11,1 млрд рублей. Тогда как ожидалось, что в конце года бюджет получит по этой статье дохода только 1,2 млрд.

В июне Минфин скорректировал трехлетний бюджетный план. По статье доходов от продажи госимущества власти ожидали за весь 2024 год получить 7 млрд рублей. Даже с учетом правок фактические поступления перевыполнили прогноз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росимущество.

Больше 8 млрд рублей бюджет получил от продажи 100% акций АО «Росспиртпром» в апреле. 1,2 млрд заработали на продаже ООО «Терней Золото», 820 млн — АО «Ремэнергомеханизация», а 200 млн — АО «Электроагрегат».

Ранее мы писали, что меняется порядок приватизации госимущества: новый способ с 1 июля.