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Интернет и IT

Минпромторг выделит субсидии, чтобы снизить цену российских процессоров

Отечественные чипы и процессоры могут подешеветь до уровня импортной электроники.

В планах Минпромторга заняться субсидированием конечной стоимости отечественных процессоров, чтобы снизить их цену и стимулировать спрос.

Дополнительное финансирование разработчиков позволит выровнять стоимость электроники с иностранными аналогами, например, с процессорами Intel. Об этом пишет «Коммерсант».

«В настоящее время формируется финансово-экономическая модель и основные условия для данной меры, в том числе и формат поддержки (субсидия на скидку, компенсация недополученных доходов и др.)», — сказал представитель Минпромторга.

Сейчас производство процессоров сложно поддерживать из-за санкций, но даже без ограничений отечественное «железо» на 10-15 лет отставало от иностранной продукции. Покупатели не были заинтересованы покупать устаревшие модели за высокую стоимость. Субсидии могли бы выровнять цены, при этом для государства такое финансирование не станет слишком затратным. Потребуется «несколько сотен миллионов рублей» из бюджета.

«Нужен доступ на фабрики по производству чипов, но все, которые могут произвести нужные кристаллы, кроме Китая, находятся не в дружественных странах, а логистика не налажена», — сказал источник издания.

Сейчас российский чип стоит в несколько раз дороже, чем работоспособные процессоры Intel или AMD. К ним подходит все доступное программное обеспечение, тогда как для отечественных процессоров нужно адаптировать софт.

Комментарии

1
  • Ирина

    Покупатели не были заинтересованы покупать устаревшие модели за высокую стоимость. Субсидии могли бы выровнять цены

    А я и тогда не буду заинтересована покупать устаревшие модели...

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