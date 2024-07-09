Как бухгалтеру работать с новой прогрессивной шкалой НДФЛ в 2025 году

Масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронут не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях.

С 2025 года ставка НДФЛ будет расти в зависимости от дохода физических лиц. В частности, официальные доходы руководителей и топ-менеджеров будут облагаться повышенной ставкой.

Законопроект с налоговой реформой предлагает пятиступенчатую шкалу:

Ставка 13% — до 2,4 миллиона рублей в год или до 200 тысяч рублей в месяц.

Ставка 15% — от 2,4 до 5 млн в год или от 200 до 416,7 тысяч в месяц.

Ставка 18% — от 5 до 20 млн в год или от 416,7 тысяч до 1,67 млн в месяц.

Ставка 20% — от 20 до 50 млн в год или от 1,67 до 4,17 млн в месяц.

Ставка 22% — свыше 50 млн в год или более 4,17 млн в месяц.

Стоит учесть, что повышенные ставки будут применять к сумме дохода, которая превышает установленный порог. Например, при доходе в 3 млн рублей нужно заплатить 13% с 2,4 млн рублей, а 15% — с 600 тыс.

Подготовьтесь к изменениям в системе налогообложения на вебинаре «Налоговая реформа 2025. НДФЛ: как будем работать с прогрессивной шкалой + Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ». Он состоится уже 11 июля в 13:00.

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На вебинаре разберем:

Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

Новый налоговый вычет по НДФЛ.

Изменения по детским вычетам.

Что будет с отчетностью по НДФЛ.

Мастер-класс по заполнению 6-НДФЛ.

Спикер — Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем. Эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Ждем вас на вебинаре 11 июля в 13:00 мск!