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Банки

Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

У «Эйч-эс-би-си банка» изменения в ЕГРЮЛ. Теперь организация носит название «Хвоя банк».

Российскую «дочку» британского банка HSBC после продажи Экспобанку переименовали в «Хвоя банк». Изменения уже внесли в ЕГРЮЛ.

В феврале 2024 года Владимир Путин разрешил Экспобанку купить 100% Эйч-эс-би-си банка. Сделка прошла с рекордным дисконтом. При капитале компании в 17 млрд рублей сумма покупки могла составить около 2 млрд. Об этом пишет Frank media.

Кредитная организация в 2022 году начала сворачивать отношения с российскими банками и перестала принимать новых клиентов. С 2011 года HSBC в России обслуживал только корпоративных клиентов.

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Вклады

Минфин определил налоговые льготы по долгосрочным вкладам

Власти устранили налоговую коллизию, которая снижала доходность долгосрочных депозитов.

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Транспортный налог

Если авто поставили на учет в конце месяца, за этот месяц налога не будет

За тот год, когда автомобиль поставлен на учет или снят с учета, транспортный налог считают с учетом коэффициента.

Экономика России

Центробанк в июле может повысить ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании обсудит целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18%.

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Банки

Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

У «Эйч-эс-би-си банка» изменения в ЕГРЮЛ. Теперь организация носит название «Хвоя банк».

Трудовые проверки

Опубликован перечень работодателей, которым в 2025 году грозят трудовые проверки

Разместили перечни работодателей, деятельность которых отнесена к категориям значительного, высокого, среднего и умеренного рисков.

НДФЛ

Как бухгалтеру работать с новой прогрессивной шкалой НДФЛ в 2025 году

Масштабные изменения по НДФЛ с 2025 года затронут не только шкалу ставок, но и отчетность по НДФЛ. Разберемся во всех важных изменениях.

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Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 

Облачная 1С удобна, но перед переходом на нее нужно взвесить «за» и «против» и выбрать версию, которая будет удовлетворять потребностям бизнеса без лишних трат.

Переход в облако 1С: все за и против для бухгалтера 
Подотчет, командировки

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт

Для оплаты представительских, командировочных и других расходов удобнее выдать работникам корпоративные карты, чем каждый раз оформлять наличные деньги под отчет. У таких расчетов есть особенности. Рассказываем, как оформить расходы, оплаченные корпоративной картой и отразить их в бухгалтерском и налоговом учетах.

Как отчитываться по покупкам с корпоративных карт
Нематериальные активы

Норма амортизации НМА после модернизации не меняется

Срок полезного использования нематериального актива компания определяет самостоятельно. Этот показатель нужен, чтобы определить норму амортизации.

УСН

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎

Не все расходы можно учитывать при исчислении налоговой базы — закон определяет несколько критериев для таких издержек. Но предприниматель вправе уменьшить налоговую базу, если в предыдущие периоды он претерпел убытки.

Как учитывать расходы на УСН «‎Доходы минус расходы»‎
Страховые взносы

Старший по дому не может быть самозанятым, потому что он работник и посредник

У председателя совета многоквартирного дома (МКД) – трудовые отношения с жильцами. И при этом такие отношения еще и по типу агентских. Поэтому нужно платить НДФЛ и взносы, а НПД — нельзя.

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Контур Норматив

Справочный сервис Контур.Норматив теперь доступен только клиентам Контур.Экстерна

Сначала сервис отчетности Контур.Экстерн позволял вести учет и сдавать отчетность, а теперь у клиентов Экстерна есть эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе Контур.Норматив.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ольга Кондакова
Маркетинг

6 ошибок в маркетинговых стратегиях, при продвижении своих услуг

Незнание и непонимание базовых принципов маркетинга приводит к ошибкам при попытках самостоятельного продвижения. В этой статье рассказываю о 6 основных ошибках, которые совершают юристы при продвижении своих услуг.

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Справку о доходах и суммах налога физического лица выдают гражданину по его заявлению. Рассказываем, как заполнить этот документ.

Справка о доходах, которая в 2024 году выдается физлицу по его запросу: инструкция по заполнению 
НДФЛ

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Государственные ведомства

У бывшего замначальника ИФНС взыскивают более 120 млн рублей

Прокуратура обвиняет экс-начальника ИФНС в получении крупной взятки. В декларациях чиновник указывала доходы, которые нельзя отнести к законным.

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Консалтинг Онлайн
Уставный капитал

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?

До недавнего времени такой вопрос мог показаться абсурдным и вызвать недоверие со стороны инвесторов и эмитентов. В нынешних же реалиях увеличение уставного капитала АО без участия Банка России — работающий и абсолютно легальный инструмент для привлечения дополнительного финансирования, введенный в связи принятием закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По сути, данным законом легально закреплен механизм краудфандинга в России.

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?
Первичные документы

Первичка может быть любая, но с обязательными реквизитами

Расходы, которые учитывают при расчете налога на прибыль, должны быть подтверждены документам.

Вакансии

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Управление персоналом

Как измерить эффективность обучения персонала

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Минфин предложит поправки в законопроект о майнинге

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