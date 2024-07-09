Банк HSBC в России переименовали в «Хвоя банк»

У «Эйч-эс-би-си банка» изменения в ЕГРЮЛ. Теперь организация носит название «Хвоя банк».

Российскую «дочку» британского банка HSBC после продажи Экспобанку переименовали в «Хвоя банк». Изменения уже внесли в ЕГРЮЛ.

В феврале 2024 года Владимир Путин разрешил Экспобанку купить 100% Эйч-эс-би-си банка. Сделка прошла с рекордным дисконтом. При капитале компании в 17 млрд рублей сумма покупки могла составить около 2 млрд. Об этом пишет Frank media.

Кредитная организация в 2022 году начала сворачивать отношения с российскими банками и перестала принимать новых клиентов. С 2011 года HSBC в России обслуживал только корпоративных клиентов.