Упростят переход «значимых» компаний под юрисдикцию РФ

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который упрощает переход в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний.

Эти поправки вносятся в начавший действовать в 2023 году закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (ЭЗО).

В частности, депутаты сократят сроки и упростят процедуру вступления в прямое владение акциями экономически значимой компании.

Способствовать сокращению сроков будет отказ от получения согласия ЦБ на покупку акций или долей таких компаний. Отменят и соблюдение права на преимущественное приобретение акций и долей ЭЗО.

В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что экономически значимые организации будут сообщать властям об иностранных владельцах.