Упростят переход «значимых» компаний под юрисдикцию РФ

Эти поправки вносятся в начавший действовать в 2023 году закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (ЭЗО).
В частности, депутаты сократят сроки и упростят процедуру вступления в прямое владение акциями экономически значимой компании.
Способствовать сокращению сроков будет отказ от получения согласия ЦБ на покупку акций или долей таких компаний. Отменят и соблюдение права на преимущественное приобретение акций и долей ЭЗО.
В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Ранее мы писали, что экономически значимые организации будут сообщать властям об иностранных владельцах.
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