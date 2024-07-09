₽ Заказать рекламу
Ценные бумаги

Упростят переход «значимых» компаний под юрисдикцию РФ

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который упрощает переход в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний.

Эти поправки вносятся в начавший действовать в 2023 году закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» (ЭЗО).

В частности, депутаты сократят сроки и упростят процедуру вступления в прямое владение акциями экономически значимой компании.

Способствовать сокращению сроков будет отказ от получения согласия ЦБ на покупку акций или долей таких компаний. Отменят и соблюдение права на преимущественное приобретение акций и долей ЭЗО.

В случае подписания президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что экономически значимые организации будут сообщать властям об иностранных владельцах.

Начать дискуссию

Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений (обзор обновляется).

3

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Криптовалюта

Сделку с криптовалютой почти невозможно оспорить в суде

Отсутствие правового регулирования не превращает покупку и продажу криптовалют в нелегальное занятие, но создает целый комплекс рисков для его участников.

Налоговые изменения 2025

Покупка российского ПО будет с коэффициентом уменьшать налог на прибыль

Бизнесу, который тратит средства на покупку российского софта, дадут повышенный коэффициент к расходам, чтобы уменьшить базу по налогу на прибыль.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Должная осмотрительность

📢 Ищем таланты! «Клерк» приглашает бухгалтеров и других экспертов стать авторами

Хотите заявить о себе миллионам читателей? Мечтаете писать статьи для крутых компаний? Или просто попробовать свои силы в копирайтинге? Это ваш шанс!

Ценные бумаги

Упростят переход «значимых» компаний под юрисдикцию РФ

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который упрощает переход в российскую юрисдикцию экономически значимых компаний.

Земельное законодательство

Передачу госземель в границах развивающихся территорий упростили

Госдума принят в третьем чтении законопроект, который устраняет противоречия отдельных положений Земельного кодекса (ЗК) иному законодательству.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Выбор системы налогообложения

Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов

Бизнес может меняться, расти и ждать перемен. Например, смены налогового режима. Разберем, как перейти с упрощенной системы на общую. Объясним, как оформить переход и опишем основные сложности, возникающие при этом в учете.

Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах: уведомления, налоги, учет доходов и расходов
Управление персоналом

Как правильно делегировать: основные правила и принципы. 10 шагов к освобождению от рутины

Сложно быть успешным руководителем, если не умеешь делегировать. Разбираемся, как это делать, что такое эффективное делегирование, что можно делегировать, а что — нельзя. И советуем, как при делегировании не лишаться сна и не терять в качестве выполнения задач.

Как правильно делегировать: основные правила и принципы. 10 шагов к освобождению от рутины
Законопроекты

Отменят «двойную ответственность» застройщика за нарушение требований дольщика

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами и сенаторами законопроект о размере и пределах ответственности застройщиков при строительстве многоквартирных домов (МКД) с привлечением денежных средств граждан по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ).

Трудовые отношения

Трудовая дисциплина: что это такое и могут ли штрафовать за ее нарушение

Рассказываем, что такое трудовая дисциплина, каких правил обязан придерживаться работник и какие штрафные санкции к нему могут применить за дисциплинарные нарушения.

Трудовая дисциплина: что это такое и могут ли штрафовать за ее нарушение
Воинский учет

❗ Заложена правовая основа взаимодействия работодателей с военкоматами через новый реестр

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет информационное взаимодействие военкоматов с организациями-работодателями.

Маркетинг

Видео для развития бренда: когда внедрять в бизнес

Молодые фирмы спешат снимать ролики о себе, не разработав собственной торговой марки, стиля, единого позиционирования. Почему это важно и что необходимо сделать перед съемками роликов, рассказываем в статье.

Видео для развития бренда: когда внедрять в бизнес

Разборы законов

1 343
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ведение бизнеса

«Макфа» перешла под управление Россельхозбанка

В ЕГРЮЛ сказано, что от имени управляющей компании «Макфы» имеет право действовать без доверенности «РСХБ-финанс».

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод по производству пива EFES запустил экскурсии, работодателям выгодна конкуренция между сотрудниками, а ФСБ ограничит IP-телефонию

Подготовили обзор главных событий дня — 4 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Инвестиционный вычет

Одобрен закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Пенсии

Пенсии военным пенсионерам повысят с 1 октября: на сколько

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому с 1 октября 2024 года пенсии военным пенсионерам повысят на 5,1%.

1
Алжанбек
Обзор сервисов для бухгалтеров

50+ источников с исследованиями и статистикой для фактчекинга

Подборка сайтов, которая поможет собрать «мясо» для своей статьи и сделать её убедительной, а также проверить факты в чужих публикациях.

Личные финансы

Стоимость эвакуации авто ограничат

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, вводящий ограничения при установлении регионами стоимости принудительной эвакуации и нахождения на штрафстоянке автомобилей нарушителей.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консоль.Про
Трудовые проверки

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

Компания работала с исполнителями через платформу для сотрудничества с самозанятыми и попала под переквалификацию: на какие признаки трудовых правоотношений обратили внимание суды. Также расскажем, как безопасно сотрудничать с внештатниками и какой инструмент поможет минимизировать риски.

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

Интересные материалы

Сальдо ЕНС

У ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

Ранее ИП жаловались, что до последнего на их ЕНС налоговики не отражали начисленные взносы 1% в предстоящих платежах. Эта информация появилась практически накануне установленного срока уплаты.