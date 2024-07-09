Минфин определил налоговые льготы по долгосрочным вкладам

Долгосрочным вкладом будут считать депозиты на срок больше 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Держатели вкладов смогут уменьшить налоговую базу по НДФЛ «вплоть до нуля». Для этого нужно, чтобы доходы вкладчика за текущий налоговый период были ниже пороговой суммы.

Норма будет применяться к процентным доходам, полученным уже в 2024 году. Об этом пишет РБК.

«В условиях стабильно растущих ставок население не заинтересовано в фиксации условий по вкладам на длительные сроки. Поэтому маловероятно, что подобная инициатива как-то изменит ситуацию на среднесрочном горизонте. Скорее она призвана устранить некоторую налоговую коллизию, которая снижала реальную доходность длинных вкладов», — сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Необлагаемая налогом сумма процентного дохода рассчитывается по формуле: максимальная ставка ЦБ за отчетный год, умноженная на 1 млн рублей. Сейчас ключевая ставка 16%, а значит налогом не облагаются проценты до 160 000 рублей.