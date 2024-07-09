Требования к доставке готовой еды могут стандартизировать

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов (депутат фракции «Единая Россия»). заявил, что в России необходимо стандартизировать требования к доставке готовой еды.

По его словам, сегодня они отсутствуют, а жаркое лето увеличивает связанные с этим риски.

«Нужно стандартизировать требования к доставке готовой продукции, чтобы снизить риски для здоровья и благополучия людей», — сказал Алтухов.

Он также считает, что нужно детально разобрать инициативы Союза потребителей, который предложил обязать изготовителей пищевых продуктов и готовых блюд подтверждать соответствие производственных процессов требованиям санитарного законодательства. С таким предложением организация выступила после вспышки ботулизма в нескольких регионах России после употребления готовой еды из доставки.

Еще Союз потребителей предложили ранжировать по качеству службы доставки еды.

Ранее мы сообщали, что доставку еды теперь регулирует ГОСТ.