☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!

До 5 июля вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Июльская акция в «Клерке»! Более подходящей возможности, чтобы начать обучение на онлайн-курсах еще не было — куда ни посмотри, на все акция.

Курсы для бухгалтеров, которые хотят развиваться на новом участке с нуля и добиться повышения на текущем месте работы, до 5 июля стоят всего 3 690 рублей.

Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

Освойте инструменты бухгалтера ВЭД и навыки финансового моделирования и аналитики для бизнеса — получите востребованную специализацию и работу с высоким доходом, потому что уверенных профессионалов здесь очень мало.

Если вы только планируете стать бухгалтером, то курс по бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей — то, что вам нужно. За 2 месяца вы получите фундаментальные знания, освоите навыки прямо на практических заданиях и сможете приступить к работе сразу после обучения.

Вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Цена до 5 июля: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Цена до 5 июля: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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За один месяц вы разберетесь в основах бухгалтерии — научитесь вести бухгалтерский учет, составлять отчеты в 1С, узнаете, с какими налогами работает бухгалтер, как их рассчитывать и уплачивать.

Цена до 5 июля: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена до 5 июля: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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