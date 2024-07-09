Глава комитета Госдумы по финрынку: важен стабильный курс рубля, а не колеблющийся

«Курс рубля заметно укрепился — на 7%, по данным ЦБ. Правительство оперативно отреагировало и несколько снизило требования к обязательным продажам валюты экспортерами. Они теперь должны продавать на внутреннем рынке не 80%, а 60% валюты, полученной от внешнеэкономической деятельности, чтобы обеспечивать стабильный курс рубля. Нам важен именно стабильный курс, а не колеблющийся. И действия ЦБ и Правительства вполне обеспечивают эту стабильность. Есть инструменты, позволяющие рублю сильно не укрепляться, а состояние экономики работает на то, чтобы рубль и не ослабевал», — сказал Аксаков.

Он напомнил, что ранее курс рубля упал после санкций против Мосбиржи. Падение вызвано паникой, когда многие бросились скупать доллары и евро, боясь, что не смогут потом этого сделать.

«Жизнь показала, что это не так: кроме Московской биржи, продажей валюты занимаются другие организации, и они сразу заместили эту площадку», — добавил депутат.

Ранее Аксаков заявил, что видит признаки для снижения инфляции.