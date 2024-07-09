Налоговики требуют электронные реестры при экспорте в страны ЕАЭС, хотя они не нужны

Экспортеры стали получать требования из ИФНС о несдаче реестров по статье 165 НК.

Такой проблемой, в частности, поделилась подписчица сервиса «Клерк.Консультации».

При подтверждении ставки НДС 0% компания представила перечень заявлений о ввозе и контракты. Но ИФНС задает вопрос про электронный реестр.

Такие претензии носят массовый характер, отмечает эксперт.

В ответе на требование нужно пояснить, что согласно Протоколу 18 к договору о ЕАЭС, экспорт подтверждается заявлением о ввозе или перечнем заявлений о ввозе. Реестры этим Протоколом не предусмотрены.

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