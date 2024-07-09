Передачу госземель в границах развивающихся территорий упростили

Согласно принятому документу, нахождение земельного участка из госсобственности в границах территории, в отношении которой принято решение о ее развитии, перестанут считать основанием для отказа в предоставлении земли.

В пояснительной записке сказано, что поводом для подготовки проекта закона стало исключение в 2020 году из Градостроительного кодекса института развития застроенных территорий, который был заменен на институт комплексного развития территорий. При этом в ряде статей ЗК остался термин «развитие застроенных территорий». Его депутаты предложили заменить на «комплексное развитие территорий».