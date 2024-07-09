❗ Заложена правовая основа взаимодействия работодателей с военкоматами через новый реестр

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет информационное взаимодействие военкоматов с организациями-работодателями.

Проект вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

В документе речь идет об информационном взаимодействии военных комиссариатов с организациями, в которых работают состоящие на воинском учете. Он предлагает организовать такое взаимодействие в том числе посредством государственной информационной системы — Реестр воинского учета.

Постановление Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 уже предусматривает создание в соответствии с техническим заданием Реестра воинского учета, выполняющего функции информационного взаимодействия с работодателями для целей воинского учета.

По поручению Президента осенний призыв-2024 должен осуществляться с использованием государственной информсистемы Единый реестр сведений о подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных.