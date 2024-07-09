Мишустин доработает законопроект о маркетплейсах

Участников сетевой торговли беспокоит запрет на субсидирование скидок маркетплейсами, а также требование установить сканеры для дистанционной проверки посылок.

«Федеральное общество сетевой торговли» (ФОСТ) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой доработать законопроект о маркетплейсах.

ФОСТ просит уделить особое внимание запрету на субсидирование скидок маркетплейсами и требованию установить интроскопы — сканеры для дистанционной проверки содержимого. Кроме того, в законопроекте есть положения, которые совсем не применимы к отрасли интернет-торговли и могут привести к стагнации рынка. Об этом пишут «Ведомости».

Законопроект внесли в Госдуму 5 марта 2024 года, но он еще не прошел первое чтение. В нем предлагают решить проблему монополизации рынка и восполнить пробелы в законе, которые ставят в невыгодное положение продавцов и собственников пунктов выдачи заказов.