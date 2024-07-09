В России создадут национальную транспортно-логистическую платформу

Новая платформа позволит бизнесу упростить процедуру перевозки грузов, ускорить доставку, а также увеличить объемы поставок.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Тестирование будет проходить с 1 августа 2024 по 1 июня 2025 года. Оператором цифровой платформы станет Минтранс.

В эксперименте примут участие органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, получатели грузов, а также владельцы железнодорожного транспорта и операторы систем электронных перевозочных документов.

«Одна из целей работы – внедрение электронного документооборота на всех этапах грузоперевозок, которые ведутся автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным транспортом. Кроме того, в рамках эксперимента будет апробирована технология выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм "одного окна"», — сказано на сайте кабмина.

Кроме того, на платформе появится рейтинг грузоперевозчиков, чтобы партнеры могли получать достоверную информацию об участниках рынка.