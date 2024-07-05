Конфискат будут передавать в регионы

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о передаче в собственность региональных властей имущества, конфискованного за административное правонарушение.

Проект закона уточняет порядок обращения конфискованного имущества, ставшего орудием совершения или предметом административного правонарушения. Его передадут регионам, но кроме таможенных правонарушений и незаконного использования товарных знаков.

Кабмин считает, что некоторые категории имущества — например, бытовая техника или продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке — могут быть оперативно использованы по прямому назначению, в том числе для оказания гуманитарной помощи населению.

В перечень подлежащих конфискации предметов правительство также предлагает включить телефоны, парфюмерию и бытовую химию.

Прием, перевозку и вывоз передаваемого имущества организуют региональные власти. На них также хранение и реализация конфиската. После передачи имущества в собственность субъекта РФ и постановки на балансовый учет власти регионов будут сами распоряжаются им.

В итоге все это пополнит региональную казну.

Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.