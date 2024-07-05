Конфискат будут передавать в регионы

Проект закона уточняет порядок обращения конфискованного имущества, ставшего орудием совершения или предметом административного правонарушения. Его передадут регионам, но кроме таможенных правонарушений и незаконного использования товарных знаков.
Кабмин считает, что некоторые категории имущества — например, бытовая техника или продукты питания с неистекшим сроком годности в заводской упаковке — могут быть оперативно использованы по прямому назначению, в том числе для оказания гуманитарной помощи населению.
В перечень подлежащих конфискации предметов правительство также предлагает включить телефоны, парфюмерию и бытовую химию.
Прием, перевозку и вывоз передаваемого имущества организуют региональные власти. На них также хранение и реализация конфиската. После передачи имущества в собственность субъекта РФ и постановки на балансовый учет власти регионов будут сами распоряжаются им.
В итоге все это пополнит региональную казну.
Закон вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования.
Комментарии3
интересно что планируют делать с конфискованной парфюмерией
бомжей будут опрыскивать.
Вот и им помогли, и для окружающих польза будет.
примерно так, я думаю: авария (потоп, падение метеорита или иной природный или техногенный катаклизм) , в городе (поселке, районе) нет воды. Власти быстренько организуют раздачу парфюма, для дезинфекции "немытых тел".