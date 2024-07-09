Спортивные мероприятия не облагаются НДС

Согласно пп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК от НДС освобождены услуги, оказанные населению, по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Эту норму разъяснил Минфин в письме от 13.06.2024 № 03-07-11/54274.

В НК нет расшифровки, что конкретно понимается под этими услугами, поэтому надо ориентироваться на профильный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

По этому закону физкультурные мероприятия – это организованные занятия граждан физкультурой, которая представляет собой совокупность ценностей, норм и знаний для:

физического и интеллектуального развития способностей человека;

совершенствования двигательной активности;

формирования здорового образа жизни.

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