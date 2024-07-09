В Сбере искусственный интеллект принимает решения по оборотным кредитам компаний

В Сбербанке почти 90% решений по сделкам оборотного кредитования для юридических лиц принимает искусственный интеллект. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Центробанка.

«Искусственный интеллект уже давно стал неотъемлемой частью кредитного процесса в Сбере. Уже сейчас 88% решений по сделкам оборотного кредитования для корпоративных клиентов принимается с использованием AI-моделей. Наша цель — до конца 2026 года увеличить данный показатель до 99%», — сказал Ведяхин.

Сейчас банк развивает инструмент для оценки компаний, которые претендуют на получение финансирования по программам господдержки.

За год корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос на 25% — до 23,3 млн рублей.