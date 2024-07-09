У организаторов нелегальной миграции будут конфисковывать имущество

Чтобы предотвратить преступления, связанные с организаций нелегальных миграционных потоков, депутаты предлагают конфисковывать имущество нарушителей.

В Госдуму внесли депутатский законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

«Одним из средств противодействия организации незаконной миграции (с учетом ее корыстной составляющей) может стать применение меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества, полученного в результате совершения этого преступления», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас за организацию незаконного въезда мигрантов на территорию РФ наказывают лишением свободы на срок до семи лет.

«Наша поправка предполагает конфискацию имущества, полученного за незаконный завоз мигрантов и их легализацию через выдачу липовых справок и сертификатов», — сказал заместитель председателя ГД Петр Толстой.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в два раза выросло число преступлений, связанных с нелегальной миграцией. Такие дела вызывают общественный резонанс и провоцируют межнациональную напряженность.