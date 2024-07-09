Встречи с адвокатом разрешат по видео-конференц-связи

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет адвокатам право на свидание с подозреваемыми и обвиняемыми посредством систем видео-конференц-связи (ВКС).

В пояснительной записке сказано, что проведение свиданий с защитниками по ВКС как в случае введения режима особых условий, так и при иных случаях и нормальном функционировании следственных изоляторов, положительно скажется на обеспечении прав подозреваемых и обвиняемых на юридическую защиту, а также снизит нагрузку на сотрудников данных учреждений.

Для организации таких свиданий на территории учреждений УИС оборудуют отдельный кабинет для защитника и кабинет для подозреваемого или обвиняемого. При условии наличия технической возможности и самого помещения.

Также разработанный Правительством проект закона вводит в штатное расписание СИЗО должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.

Корреспондирующие изменения внесут в Уголовно-процессуальный кодекс.

Оба закона вступят в силу через 180 дней после официального опубликования.