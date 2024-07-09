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Проверки ФАС

У бизнеса будет больше оснований для пересмотра предписаний ФАС

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который расширит перечень существенных обстоятельств, позволяющих пересмотреть предписание Федеральной антимонопольной службы.

Согласно проекту, пересмотреть содержание или порядок исполнения предписания ФАС можно будет при возникновении существенных обстоятельств, наступивших после его вынесения. К ним отнесут:

  • изменение продуктовых или географических границ товарного рынка;

  • изменение состава продавцов или покупателей;

  • утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

Кабмин пояснил, что для повышения устойчивости экономики РФ в условиях санкций возникает необходимость внесения изменений в действующие предписания. На сегодня перечень оснований пересмотра выданных предписаний недостаточно гибкий для оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынков.

Это будут изменения в Закон о защите конкуренции. Правительство предлагает отнести к ним также несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке.

Также до двух месяцев продлят срок рассмотрения заявления о пересмотре предписания ФАС.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. И он будет распространятся на предписания, выданные ФАС до его вступления в силу. Но ухудшить положение лица при пересмотре предписания антимонопольщики смогут только в случаях, которые касаются формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара.

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