У бизнеса будет больше оснований для пересмотра предписаний ФАС

Согласно проекту, пересмотреть содержание или порядок исполнения предписания ФАС можно будет при возникновении существенных обстоятельств, наступивших после его вынесения. К ним отнесут:

изменение продуктовых или географических границ товарного рынка;

изменение состава продавцов или покупателей;

утрату хозяйствующим субъектом доминирующего положения.

Кабмин пояснил, что для повышения устойчивости экономики РФ в условиях санкций возникает необходимость внесения изменений в действующие предписания. На сегодня перечень оснований пересмотра выданных предписаний недостаточно гибкий для оперативного реагирования на изменение конъюнктуры рынков.

Это будут изменения в Закон о защите конкуренции. Правительство предлагает отнести к ним также несоответствие установленного в предписании порядка формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара, общим условиям обращения товара на товарном рынке.

Также до двух месяцев продлят срок рассмотрения заявления о пересмотре предписания ФАС.

В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. И он будет распространятся на предписания, выданные ФАС до его вступления в силу. Но ухудшить положение лица при пересмотре предписания антимонопольщики смогут только в случаях, которые касаются формирования цены на товар, предусматривающего использование биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках аналогичного товара.