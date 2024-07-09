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Общество

Сельскохозяйственные участки разрешат использовать для садоводства

Собственники, которые получили участки до 4 июля 2016 года, смогут зарегистрировать дачи, даже если они находятся на земле сельхозназначения.

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет положения «дачной амнистии». Документ ограничит действие запрета использовать земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства или огородничества.

Также власти разрешат зарегистрировать дачу, если она входит в состав земель сельхозназначения, расположенных на расстоянии не более 30 километров от границ сел. По закону такие земли не предназначены для садоводства и огородничества.

Законопроект затронет участки, которые были предоставлены владельцам до 4 июля 2016 года. То есть до момента вступления в силу ограничений для сельскохозяйственных земель.

Наталия Лукина
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Общество

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