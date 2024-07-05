Глава комитета Госдумы по труду: Россия придет к 4-дневной рабочей неделе

«Какая-либо регуляторика опасна. Нам нельзя допустить снижения размеров заработной платы с учетом того, что у нас есть сдельная зарплата. Нам нельзя допустить снижения производительности труда, взять и переложить все на плечи работодателя – это будет нагрузка на бюджет. Мы не можем допустить закрытия предприятий, роста цен, разгона инфляции, падения заработной платы, снижения производительности труда, поэтому любые такие изменения, чтобы люди больше отдыхали и меньше работали, можно [вносить] только путем замещения каких-либо трудовых ресурсов, с использованием технологий и систем ИИ, робототехники, оптимизации производств и процессов», – пояснил Нилов.

Депутат отметил, что разговоры о сокращении рабочей недели ведутся с 2019 года и со временем Россия к этому придет. Он подчеркнул: пандемия показала, что этот процесс должен быть эволюционным и только синергетическим.

Ранее на ПМЭФ министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России на сегодняшний день совершенно не требуется введение шестидневной рабочей недели.

Ранее депутат Борис Чернышов предложил Минтруду сократить рабочую пятницу на два часа для женщин.